Издание News Blaze: Россия готовит Армению к новой войне против Азербайджана

Политика 3 сентября 2020 10:13 (UTC+04:00)
Издание News Blaze: Россия готовит Армению к новой войне против Азербайджана

Издание News Blaze опубликовало статью американской писательницы и журналистки Нурит Грингер, в которой она приводит подробности вооружения Армении со стороны России, а также проводится анализ последних боев в Товузе в июле этого года.

В публикации отмечается, что именно военная и финансовая помощь, которую Россия оказывает Армении, помогла Еревану осуществить вторжение, направленное против Азербайджана.

"Итак, совершенно ясно, почему на протяжении последних 30 лет Россия продолжала вооружать Армению. Российская военная база численностью 5 000 военнослужащих, дислоцирующаяся в Армении, является одной из крупнейших в мире. Российские вооруженные силы охраняют границы и воздушное пространство Армении, а 80% экономики Армении принадлежит российским компаниям. Кроме того, Армения является членом возглавляемого Россией военного блока против НАТО, называемого Организацией договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также членом возглавляемого Россией Евразийского экономического союза (ЕАЭС)", - отмечается в статье.

Издание отмечает, что 12 июля 2020 года тяжелая артиллерия вооруженных сил Армении обстреляла позиции вооруженных сил Азербайджана на северо-западной границе Азербайджана. "Это было самое жестокое нарушение режима о прекращении огня между двумя странами за последние годы. Впоследствии были убиты 15 азербайджанских солдат и мирный 76-летний гражданин Азербайджана, который был инвалидом", - пишет автор.

Нападение Армении на Товузский район Азербайджана произошло вдоль границы страны, вдали от оккупированных территорий Карабаха, подчеркивается в статье.

Товузский район имеет стратегическое значение, пишет Нурит Грингер. "Здесь находится несколько стратегических нефте- и газопроводов, наиболее важных для сохранения суверенитета и развития экономики Азербайджана, а также имеющих большое значение для Европы и США. Через Товузский район проходит Южнокавказский газопровод (SCP), ключевая часть Южного газового коридора, который будет полностью введен в эксплуатацию в ближайшие несколько месяцев.

ЮГК будет доставлять азербайджанский газ на европейские рынки через Трансанатолийский трубопровод (TANAP) и Трансадриатический трубопровод (TAP), проходящий через Грузию, Турцию и Южную Европу. Что наиболее важно, этот трубопровод идет в обход России и Ирана, доставляя альтернативный природный газ непосредственно на потребительский рынок Европы. Трубопровод поможет снизить зависимость Европы от российского газа и улучшить диверсификацию источников энергоснабжения континента", - отмечает News Blaze.

Стремясь контролировать поставки энергоресурсов в Европу через свои собственные сети, Россия, естественно, яростно выступает против проекта ЮГК. "Принимая это во внимание, можно прийти к выводу о том, что вовсе не случайно, что последнее военное нападение Армении на Товузский район Азербайджана произошло всего за несколько месяцев до завершения строительства этого стратегически значимого газопровода", - отмечается в статье.

Автор подчеркивает, что Россия активно позиционирует своего союзника, Армению, против Азербайджана, вооружая Ереван системами наступательного оружия. "Москва вооружает Армению после июльских столкновений. 17 июля 2020 года, в разгар последней военной эскалации, спецслужбы Азербайджана сообщили о первых поставках военной техники и боеприпасов из РФ в Армению. С тех пор Россия поставила Армении почти полмиллиона тонн оружия.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил возмущение и обратился к Владимиру Путину за разъяснениями Совершенно неприемлемо для России как одного из трех сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которой поручено урегулирование армяно-азербайджанского конфликта, усиленно вооружать одну из сторон конфликта. Поэтому Россия только увеличивает ставки в армяно-азербайджанском конфликте", - говорится в статье.

Россия использовала обходной маршрут вокруг Каспийского моря и через Иран для доставки оружия в Армению, отмечает News Blaze. "Практически каждый день в столице Армении Ереване приземляется российский стратегический самолет Ил-76 с огромным количеством вооружения. Становится очевидным, что Россия готовит Армению к новой войне против Азербайджана.

Азербайджан постоянно заявляет, что Армения принимает сторону России в конфликте в Сирии, отправляя контингенты в Сирию, и что ее территория используется российскими военными, действующими в этой стране. Это означает, что Армения является активным участником конфликта в Сирии, у нее есть кадры в этой стране, и Армения также занимается "черной торговлей" - нелегальной закупкой оружия у Сирии", - подчеркивается в статье.

Последние события на Южном Кавказе вызывают тревогу, особенно неоимпериалистическая политика России и поставки оружия, пишет издание.

"Учитывая геостратегическое и геоэкономическое значение Азербайджана, а также его важную роль в соединении Центральной Азии с Западом, Соединенные Штаты и Европа должны быть встревожены продолжающимися поставками оружия Россией в Армению. Без какого-либо дипломатического вмешательства в регионе Южного Кавказа могут вспыхнуть новые столкновения, от которых может выиграть только Россия", - говорится в статье.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Эксклюзивное интервью! Митяй из &quot;Джентльменов удачи&quot;: Родной поселок Гарачухур и азербайджанский язык (ФОТО)
Эксклюзивное интервью! Митяй из "Джентльменов удачи": Родной поселок Гарачухур и азербайджанский язык (ФОТО)
Москва – Баку: симбиоз двух культур в творчестве Нигяр Джафаровой
Москва – Баку: симбиоз двух культур в творчестве Нигяр Джафаровой
Мы хотим писать о Карабахе… - &quot;Небо без границ&quot; Гюнель Анаргызы (ВИДЕО)
Мы хотим писать о Карабахе… - "Небо без границ" Гюнель Анаргызы (ВИДЕО)
Loading Bars
Лента новостей
Лейла Абдуллаева: В отличие от Армении, Азербайджан проводит независимую политику, опираясь на свои национальные интересы Политика 10:31
Фильм "Фарида" получил две награды на кинофестивале в Москве (ФОТО/ВИДЕО) Культура 10:20
Издание News Blaze: Россия готовит Армению к новой войне против Азербайджана Политика 10:13
Туркменистан и Афганистан обсудили реализацию проекта газопровода ТАПИ Энергетика 10:05
Драгоценные металлы в Азербайджане вновь упали в цене Финансы 10:05
Италия и Израиль запустили нано-спутник совместной разработки Израиль 10:02
Под наблюдением из-за коронавируса в России остаются 210 тыс. человек Россия 10:02
Из Казахстана доставили еще 24 граждан Азербайджана Общество 10:01
Программа подготовки бизнес-ангелов способствует привлечению инвестиций в Казахстане ИКТ 09:53
Цены на нефть слабо меняются после падения в среду на 2% Энергетика 09:49
Евро продолжает падение по отношению к манату Финансы 09:47
Большую часть строительных работ в Баку выполнили негосударственные предприятия Бизнес 09:46
Более 26 млн человек в мире заразились коронавирусом США 09:37
О льготном кредитовании бизнеса рассказал замглавы Нацбанка Казахстана Казахстан 09:33
Мевлют Чавушоглу: Турция всегда без колебаний будет поддерживать Азербайджан Политика 09:27
Обнародованы объёмы перевалки грузов из Греции через порты Турции Турция 09:20
Грузия получит более 30 миллионов евро на защиту лесов Грузия 09:17
С начала года через порты Турции перевезено около 300 тыс. тонн грузов из Ирана Турция 09:11
Обнародованы объемы морских грузоперевозок из Туркменистана через порты Турции Турция 09:09
Участие Литвы в общем экспорте Азербайджана выросло Бизнес 08:51
Сокращается финансирование азербайджанских НБКО со стороны иностранных структур Финансы 08:30
Абэ обсудил с Гутерришем свой уход в отставку и сотрудничество Японии с ООН В мире 08:18
Тропический шторм "Нана" у берегов Центральной Америки усилился до урагана В мире 08:03
Горнодобывающая промышленность Ирана за 5 месяцев привлекла $850 млн иностранных инвестиций Иран 07:35
Грузинские военнослужащие отправились в ЦАР Грузия 07:27
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 88 заболевших коронавирусом Казахстан 07:25
В Турции произошло землетрясение Турция 07:16
Один человек погиб из-за тайфуна "Майсак" в Южной Корее Другие страны 06:58
В Китае за сутки выявлены 23 новых случая заражения коронавирусом Другие страны 06:19
Трамп намерен лишить федерального финансирования Нью-Йорк, Вашингтон, Сиэтл и Портленд США 05:50
ВОЗ рекомендовала применение кортикостероидов при лечении тяжелых форм коронавируса В мире 05:17
Госдеп заявил, что США могут отказаться от выхода из ВОЗ только после ее реформирования США 04:51
В Японии более 110 тыс. домов остались без электроэнергии из-за тайфуна Другие страны 04:26
Власти США одобрили продажу Испании 100 ракет средней дальности на $248 млн США 03:36
Тайфун "Майсак" привел к отключению электричества в 64 тыс. домов в Южной Корее Другие страны 02:17
В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом Россия 01:49
Парламент в третьем чтении утвердил законодательные изменения о выезде граждан в страны ЕС Грузия 01:24
Средства ПВО Сирии отразили ракетную атаку на военный аэродром в провинции Хомс Арабские страны 00:59
В Узбекистане зарегистрировали новые случаи заражения коронавирусной инфекцией Узбекистан 00:44
В Камеруне произошел теракт в лагере для беженцев Другие страны 00:24
Intel впервые за 14 лет сменила логотип В мире 2 сентября 23:44
Турция проходит второй пик первой волны коронавируса - министр Турция 2 сентября 23:21
Румыния увеличила импорт продукции из Азербайджана Бизнес 2 сентября 22:45
В Турции за сутки от коронавируса выздоровели 947 человек Турция 2 сентября 22:31
Кабмин Азербайджана отменил несколько постановлений по агросфере Экономика 2 сентября 22:20
Факт безнаказанности Армении подвергся критике на заседании Бюро ПА ОБСЕ Политика 2 сентября 22:20
Во Франции за сутки выявили 7 017 заразившихся коронавирусом Европа 2 сентября 21:52
Более 800 тонн продукции привезут фермеры в Нур-Султан 5 и 6 сентября Казахстан 2 сентября 21:35
Президент Азербайджана: Мы без всяких колебаний поддерживаем и всегда будем поддерживать Турцию Политика 2 сентября 21:30
Президент Ильхам Алиев: Формат трехстороннего военного сотрудничества между Арменией, Грецией и Кипром вызывает у нас обеспокоенность Политика 2 сентября 21:26
Президент Ильхам Алиев: Один из вопросов, негативно отразившихся на азербайджано-греческом сотрудничестве, связан с компанией DESFA Политика 2 сентября 21:24
Национальный киноцентр Грузии начинает отбор фильма-кандидата на «Оскар» Грузия 2 сентября 21:17
Рухани откроет второй блок парогазовой установки в Далаху Иран 2 сентября 21:14
Берлускони заразился коронавирусом Европа 2 сентября 21:04
В Милли Меджлисе не создана рабочая группа по "детскому пособию" Политика 2 сентября 20:58
Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сделал заявление по делу Навального Россия 2 сентября 19:56
Срок ареста экс-начальника Госслужбы при минкультуре Азербайджана продлен на 3 месяца Политика 2 сентября 19:22
Состоялась встреча министра экономики Азербайджана с молодежью Экономика 2 сентября 19:20
В Азербайджане продлен срок ареста бывшего замминистра Общество 2 сентября 18:47
Президент Ильхам Алиев: В настоящее время между Азербайджаном и Грецией фактически нет активных контактов Политика 2 сентября 18:21
Растет объем внешнеторговых операций между Азербайджаном и Россией Бизнес 2 сентября 17:58
Продлен срок ареста Вильяма Гаджиева Общество 2 сентября 17:56
В Сумгаитском промышленном парке появился новый резидент Финансы 2 сентября 17:55
В Азербайджане 136 больных коронавирусом находятся в реанимации Общество 2 сентября 17:43
Прием граждан в Кабмине Азербайджана будет осуществляться по ежемесячно утверждаемому графику Общество 2 сентября 17:40
Объявлен официальный запуск Казахстанско-американского Делового совета Казахстан 2 сентября 17:39
Тбилисская телевышка станет туристическим объектом - мэрия объявляет тендер Грузия 2 сентября 17:32
До конца года в Азербайджане планируется завершить проект бесконтактной оплаты за проезд на АЖД Финансы 2 сентября 17:27
Президент Ильхам Алиев: Два важных проекта, реализованных нами при поддержке финансовых институтов Японии, являются большим вкладом в нашу энергетическую безопасность Политика 2 сентября 17:27
Президент Ильхам Алиев: Отношения между Японией и Азербайджаном успешно развиваются Политика 2 сентября 17:22
В Азербайджане выявлено 154 новых случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 139 человек Общество 2 сентября 17:19
В Азербайджане увеличился объём ипотечного кредитования Финансы 2 сентября 17:17
Россия — основной поставщик полимеров из ЕАЭС в Туркменистан Бизнес 2 сентября 17:16
Александр Новак считает, что спрос на нефть выйдет на докризисный уровень в 2021 году Энергетика 2 сентября 17:11
Последний визит Бориса Клюева в Баку - в окружении солнца, ветра, дождя и дыхания моря… (ФОТО) Культура 2 сентября 17:11
Объем торгового оборота в Баку продолжает уменьшаться Бизнес 2 сентября 17:05
Азербайджан демонстрирует успехи в борьбе с пандемией коронавируса — депутат Политика 2 сентября 16:51
ЕС будет сотрудничать с США по вакцинам, несмотря на их отказ участвовать в COVAX Европа 2 сентября 16:51
Нетаньяху и ас-Сиси обсудили нормализацию отношений Израиля и ОАЭ Израиль 2 сентября 16:49
Из Азербайджана в Египет – без слов…Треугольник, Квадрат, Круг и Девушка (ФОТО) Культура 2 сентября 16:41
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты посла Греции (ФОТО) Политика 2 сентября 16:30
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Японии в Азербайджане (ФОТО) Политика 2 сентября 16:29
Посольство Саудовской Аравии в Туркменистане объявляет тендер на ремонт Тендеры 2 сентября 16:24
Увеличилась себестоимость производства нефти и газа SOCAR Бизнес 2 сентября 16:24
SOFAZ обнародовал объемы поступлений с крупнейших нефтегазовых месторождений Азербайджана Энергетика 2 сентября 16:22
На БФБ состоялся очередной аукцион по размещению краткосрочных нот ЦБА Финансы 2 сентября 16:21
SOCAR о поисково-разведочных работах в 2019 году Энергетика 2 сентября 16:18
АМИ Trend отметило 25-летний юбилей (ВИДЕО) Общество 2 сентября 16:18
В четырех районах Азербайджана будет пробурено 17 субартезианских скважин - распоряжение Политика 2 сентября 16:18
В министерстве культуры Азербайджана новое кадровое назначение Общество 2 сентября 16:17
Независимость Армении в цифрах Политика 2 сентября 16:03
В пригороде Баку начато строительство новой сети водоснабжения (ФОТО) Общество 2 сентября 16:01
Министр обороны Азербайджана отправится с визитом в Москву Политика 2 сентября 15:57
Назван состав жюри четвёртого сезона "Ты супер!" на НТВ - Азербайджан в числе участников проекта (ФОТО) Интересное 2 сентября 15:55
Обнародована продукция, закупленная Россией на бирже Туркменистана в августе Бизнес 2 сентября 15:54
Доверие к Президенту - главная гарантия спокойствия и мира, экономического, политического и духовного обновления, законности и политики построения нового правления Политика 2 сентября 15:51
Парвин Керимзаде: Поездка Пашиняна в Ханкенди - часть коварного плана Армении Нагорно-карабахский конфликт 2 сентября 15:49
SOCAR о сейсморазведочных работах 2D и 3D в 2019 году Финансы 2 сентября 15:29
Реконструирована автодорога Гаджигабул - Мугань (ФОТО) Экономика 2 сентября 15:26
Глобальная пандемия не повлияла на морские грузоперевозки из Китая через порты Турции Турция 2 сентября 15:22
Все новости