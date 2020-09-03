Издание News Blaze: Россия готовит Армению к новой войне против Азербайджана

Издание News Blaze опубликовало статью американской писательницы и журналистки Нурит Грингер, в которой она приводит подробности вооружения Армении со стороны России, а также проводится анализ последних боев в Товузе в июле этого года.

В публикации отмечается, что именно военная и финансовая помощь, которую Россия оказывает Армении, помогла Еревану осуществить вторжение, направленное против Азербайджана.

"Итак, совершенно ясно, почему на протяжении последних 30 лет Россия продолжала вооружать Армению. Российская военная база численностью 5 000 военнослужащих, дислоцирующаяся в Армении, является одной из крупнейших в мире. Российские вооруженные силы охраняют границы и воздушное пространство Армении, а 80% экономики Армении принадлежит российским компаниям. Кроме того, Армения является членом возглавляемого Россией военного блока против НАТО, называемого Организацией договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также членом возглавляемого Россией Евразийского экономического союза (ЕАЭС)", - отмечается в статье.

Издание отмечает, что 12 июля 2020 года тяжелая артиллерия вооруженных сил Армении обстреляла позиции вооруженных сил Азербайджана на северо-западной границе Азербайджана. "Это было самое жестокое нарушение режима о прекращении огня между двумя странами за последние годы. Впоследствии были убиты 15 азербайджанских солдат и мирный 76-летний гражданин Азербайджана, который был инвалидом", - пишет автор.

Нападение Армении на Товузский район Азербайджана произошло вдоль границы страны, вдали от оккупированных территорий Карабаха, подчеркивается в статье.

Товузский район имеет стратегическое значение, пишет Нурит Грингер. "Здесь находится несколько стратегических нефте- и газопроводов, наиболее важных для сохранения суверенитета и развития экономики Азербайджана, а также имеющих большое значение для Европы и США. Через Товузский район проходит Южнокавказский газопровод (SCP), ключевая часть Южного газового коридора, который будет полностью введен в эксплуатацию в ближайшие несколько месяцев.

ЮГК будет доставлять азербайджанский газ на европейские рынки через Трансанатолийский трубопровод (TANAP) и Трансадриатический трубопровод (TAP), проходящий через Грузию, Турцию и Южную Европу. Что наиболее важно, этот трубопровод идет в обход России и Ирана, доставляя альтернативный природный газ непосредственно на потребительский рынок Европы. Трубопровод поможет снизить зависимость Европы от российского газа и улучшить диверсификацию источников энергоснабжения континента", - отмечает News Blaze.

Стремясь контролировать поставки энергоресурсов в Европу через свои собственные сети, Россия, естественно, яростно выступает против проекта ЮГК. "Принимая это во внимание, можно прийти к выводу о том, что вовсе не случайно, что последнее военное нападение Армении на Товузский район Азербайджана произошло всего за несколько месяцев до завершения строительства этого стратегически значимого газопровода", - отмечается в статье.

Автор подчеркивает, что Россия активно позиционирует своего союзника, Армению, против Азербайджана, вооружая Ереван системами наступательного оружия. "Москва вооружает Армению после июльских столкновений. 17 июля 2020 года, в разгар последней военной эскалации, спецслужбы Азербайджана сообщили о первых поставках военной техники и боеприпасов из РФ в Армению. С тех пор Россия поставила Армении почти полмиллиона тонн оружия.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил возмущение и обратился к Владимиру Путину за разъяснениями Совершенно неприемлемо для России как одного из трех сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которой поручено урегулирование армяно-азербайджанского конфликта, усиленно вооружать одну из сторон конфликта. Поэтому Россия только увеличивает ставки в армяно-азербайджанском конфликте", - говорится в статье.

Россия использовала обходной маршрут вокруг Каспийского моря и через Иран для доставки оружия в Армению, отмечает News Blaze. "Практически каждый день в столице Армении Ереване приземляется российский стратегический самолет Ил-76 с огромным количеством вооружения. Становится очевидным, что Россия готовит Армению к новой войне против Азербайджана.

Азербайджан постоянно заявляет, что Армения принимает сторону России в конфликте в Сирии, отправляя контингенты в Сирию, и что ее территория используется российскими военными, действующими в этой стране. Это означает, что Армения является активным участником конфликта в Сирии, у нее есть кадры в этой стране, и Армения также занимается "черной торговлей" - нелегальной закупкой оружия у Сирии", - подчеркивается в статье.

Последние события на Южном Кавказе вызывают тревогу, особенно неоимпериалистическая политика России и поставки оружия, пишет издание.

"Учитывая геостратегическое и геоэкономическое значение Азербайджана, а также его важную роль в соединении Центральной Азии с Западом, Соединенные Штаты и Европа должны быть встревожены продолжающимися поставками оружия Россией в Армению. Без какого-либо дипломатического вмешательства в регионе Южного Кавказа могут вспыхнуть новые столкновения, от которых может выиграть только Россия", - говорится в статье.