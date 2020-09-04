Нагиф Хамзаев: Решительная политика Президента Ильхама Алиева обеспечивает защиту наших национальных интересов

БАКУ/Trend/ - Признание Азербайджана страной, проводящей независимую политику в мире, со своими взглядами на глобальные политические процессы и систему международных отношений, обеспечило рост престижа нашей страны и укрепление двусторонних и многосторонних отношений.

Об этом заявил член делегации парламента Азербайджана в Межпарламентском союзе Нагиф Гамзаев. Депутат отметил, благодаря всестороннему развитию Азербайджана под руководством Президента Ильхама Алиева, увеличению экономического потенциала в результате проводимой независимой внешней политики, вокруг нашей страны сформировалась благоприятная атмосфера, удалось добиться развития отношений, основывающихся на взаимном доверии.

Мнение, высказанные Президентом Ильхамом Алиевым при принятии верительных грамот новоназначенных чрезвычайных и полномочных послов Японии и Греции в Азербайджане, также подтвердили, что внешняя политика Азербайджана основана на национальных интересах, партнерстве, взаимном сотрудничестве, поддержании стабильности и безопасности в регионе.

В то же время успешная внешняя политика, проводимая Азербайджаном, ставшим уникальным пространством для сотрудничества, принесла нашей республике как политические, так и экономические дивиденды.

Депутат подчеркнул, что установление дипломатических отношений с Грецией совпадает с первым периодом независимости нашей страны. С тех пор отношения, которые пошли по пути устойчивого развития и поднялись до уровня партнерства, были отмечены многими важными событиями. Азербайджан придает особое значение развитию отношений с Грецией, имеющей древнюю историю и культуру. Однако, в период когда находилось у власти предыдущее греческое правительство, отношения между двумя странами похолодали в результате политики этого правительства Греции. Президент Ильхам Алиев, дипломат по профессии, учившейся в одном из самых престижных университетов мира, знает правила дипломатии на высоком уровне и всегда им следует, откровенно поговорил с послом Греции.Он еще раз продемонстрировал, что национальные интересы являются самым важным фактором для Азербайджана.

Одним из факторов, осложняющих отношения Азербайджана с Грецией, являются противоречивые и конфликтные отношения страны со стратегическим союзником нашей страны, братской Турцией.

Президент Ильхам Алиев сказал: "Мы без всяких колебаний поддерживаем и во всех случаях будем поддерживать Турцию. Такую же поддержку мы видим от наших турецких братьев. Они поддерживают Азербайджан во всех вопросах и мы поддерживаем их во всех вопросах, в том числе в связи с разведкой в Восточном Средиземноморье. Я хочу, чтобы вы знали нашу позицию. Эта позиция по моему указанию уже была официально обнародована правительством Азербайджана. Могу еще раз вам сказать, что Турция не только дружественная, но и братская для нас страна, и турки – наши братья. Так что во всех вопросах мы будем рядом с ними".

В то время как Азербайджан защищает свои отношения с Турцией от негативного влияния при установлении и развитии политических отношений с Грецией, военное сотрудничество Греции с Арменией и Кипром вызывает озабоченность.

«Армения - страна, оккупировавшая наши территории. Армения совершила акт геноцида в Ходжалы, изгнала миллион азербайджанцев из их домов, уничтожила наши исторические, культурные и религиозные памятники, проводила политику этнической чистки на оккупированных территориях, нарушила международное право и не выполнила требования Совета Безопасности ООН и других организаций. Кстати, два года назад Евросоюз и Азербайджан парафировали документ под названием «Приоритеты партнерства». Так, Европейский Союз поддерживает территориальную целостность, суверенитет и нерушимость международно признанных границ Азербайджана.

Эти взгляды президента страны позволят новому правительству Греции пересмотреть политику предыдущего правительства в отношении Азербайджана.

Следует отметить, что министры Греции, в разное время посещавшие Азербайджан, выражали свое недовольство с невыполнением резолюций ООН по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту и выступали против оккупации территории любой страны.

Верим, что новое правительство Греции также будет заинтересовано в интенсивном развитии отношений между нашими странами и плодотворном сотрудничестве".