Поддержка Турции со стороны Президента Ильхама Алиева — пример для всего тюркского мира — эксперт

БАКУ /Trend/ - Открытая позиция Президента Азербайджана Ильхама Алиева, продемонстрированная во время принятия верительных грамот посла Греции, - образец для всего тюркского мира, и очень важное послание.

Об этом в пятницу сказал Trend турецкий журналист, политический эксперт Кенан Ясан.

Эксперт отметил, что месседж главы государства показал, что тюркский мир, сплоченный языковой, исторической и культурной общностью, способен демонстрировать солидарность.

По словам Ясана, заявление Президента Ильхама Алиева вновь показало, что сотрудничество тюркоязычных государств не ограничивается историко-культурными связями, должно разделять общую стратегию. Он считает, что именно после этого выступления все тюркоязычные страны должны еще крепче сплотиться, максимально поддерживать друг друга.

Эксперт напомнил, что Турция и Азербайджан - одна нация два государства.

По словам журналиста, турецкий народ испытывает чувство гордости от того, что Президент Ильхам Алиев открыто поддерживает Турцию: «Принимая посла Греции, Президент Ильхам Алиев, как сильный лидер, государственный деятельно и глава братского для Турции государства, без колебаний выразил свою позицию и позицию братского азербайджанского народа. И за это от имени турецкого народа выражаю глубокую признательность Президенту Ильхаму Алиеву».

В заключение Ясан добавил, что если тюркоязычные государства будут совместно выступать с единой позиции, легко справятся со всеми проблемами.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)