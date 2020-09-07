Президент Ильхам Алиев поздравил главу Северной Македонии
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Северная Македония Стево Пендаровскому.
"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником страны – Днем независимости.
Убежден, что развитие отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Северной Македонией и впредь будет служить интересам наших народов.
В этот праздничный день передаю Вам самые добрые пожелания, желаю Вашему дружественному народу постоянного благосостояния", - говорится в письме главы государства.
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