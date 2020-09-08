Глава МИД Азербайджана встретился с послом Польши (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял посла Польши в Азербайджане Рафаля Поборски.

Как сообщили во вторник Trend в МИД Азербайджана, министр Джейхун Байрамов, рассказав о сотрудничестве на высоком уровне между нашими странами, отметил, что обмен визитами на высшем уровне в этой связи придал импульс развитию сотрудничества.

Министр, отметив продолжающееся сотрудничество между двумя странами несмотря на пандемию, с которой мир столкнулся в этом году, выразил признательность польской стороне за гуманитарную помощь, оказанную Азербайджану в рамках борьбы с COVID-19.

Посол Рафаль Поборски в свою очередь передал министру Джейхуну Байрамову искренние поздравления министра иностранных дел Польши Збигнева Рау. Посол подчеркнул важность продолжения развития отношений между двумя странами.

Стороны обменялись мнениями о перспективах продолжения двусторонних политических консультаций, а также расширения сотрудничества в сфере энергетики, транспорта, сельского хозяйства, образования, туризма и других .

Министр Джейхун Байрамов проинформировал собеседника о продолжающейся около 30 лет оккупационной политике Армении против Азербайджана, незаконной деятельности страны-оккупанта на оккупированных территориях, военной провокации, совершенной подразделениями ВС Армении 12-16 июля, а также о деятельности руководства этой страны, которая служит росту напряженности в регионе и торпедирует процесс переговоров по мирному урегулированию конфликта.

Посол Рафаль Поборски отметил, что Польша заинтересована в обеспечении стабильности в странах Восточного партнерства, и довел до сведения министра, что для его страны крайне важен принцип уважения международного права.

В ходе встречи стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)