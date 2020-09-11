Оглашены детали заседания Комитета по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса

Политика 11 сентября 2020 19:14 (UTC+04:00)
Оглашены детали заседания Комитета по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялось первое в период осенней сессии заседание парламентского комитета по правовой политике и государственного строительства Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Как передает в пятницу Trend, председатель комитета Али Гусейнли поздравил своих коллег с началом новой сессии и пожелал им успехов в предстоящей осенней сессии.

В ходе встречи сначала состоялся короткий обзор работы, проделанной комитетом во время весенней и внеочередной сессий 2020 года. Али Гусейнли подчеркнул, что за прошедший период на заседаниях комитета было обсуждено 127 вопросов, 117 рекомендовано на пленарное заседание Милли Меджлиса, большинство которых было принято.

Далее был обсужден план законодательной работы комитета на период осенней сессии 2020 года. Было отмечено, что в план вошло обсуждение законопроектов, представленных в порядке законодательной инициативы Президентом Азербайджана, Верховным Судом, Генеральным прокурором, Верховным Меджлисом Нахчыванской АР, документы, вошедшие в пакет государственного бюджета Азербайджана, законопроекты о внесении изменений и дополнений в другие законы. Члены комитета Гудрат Гасангулиев, Азай Гулиев, Эркин Гадирли, Низами Сафаров, Бахруз Магеррамов высказали свои мнения по документам, которые будут обсуждаться, и внесли предложения. Рабочий план был утвержден.

Далее в первом чтении был рассмотрен законопроект о внесении поправок в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджана" в связи с учреждением юбилейной медали "10-летие (2012-2022) Государственной службы Азербайджана по мобилизации и призыву на военную службу". Председатель комитета подчеркнул, что такой медалью будут награждаться образцово несущие службу офицеры и прапорщики, сверхсрочники, военнослужащие запаса и находящиеся в отставке, а также гражданские работники. Первый заместитель начальника Госслужбы генерал-майор Заур Абдуллаев подчеркнул, что эта медаль сыграет роль в повышении морального духа людей, действующих в данной сфере.

Далее во втором чтении был обсужден законопроект о внесении изменений в Градостроительный и строительный кодекс. Было отмечено, что поправки носят технический характер.

Затем в первом чтении были обсуждены законопроекты о внесении изменений в Трудовой кодекс, законы "О предпринимательской деятельности", "О государственной службе", "О страховании от безработицы" и "О государственном бюджете Азербайджана на 2020 год". Было подчеркнуто, что предусмотренные в законах полномочия в статусе публичного юридического лица будут осуществлять Государственное агентство занятости, Государственной фонд социальной защиты, Государственное агентство медицинской экспертизы и реабилитации, а также Агентство социальных услуг.

Представляя в первом чтении изменения в Трудовой, Уголовный кодексы, а также Кодекс об административных проступках и закон "О детских правах" Али Гусейнли отметил, что они предлагаются в целях приведения вышеперечисленных документов в соответствие с законопроектом от пятого марта 2019 года о внесении изменений в закон "О молодежной политике".

Было отмечено, что представленные к обсуждению в первом чтении изменения в Гражданский процессуальный, Уголовный, Миграционный кодексы, а также в Кодекс об административных проступках, законы "О местных (муниципальных) налогах и платежах" и "О безналичных расчетах" подготовлены в целях приведения упомянутых документов в соответствие с законопроектом от 30 ноября 2018 года "О внесении изменений в Налоговый кодекс".

Далее в первом чтении были обсуждены законопроекты о внесении изменений в законы "Об обучении (специальном обучении) лиц с ограниченными возможностями здоровья", "О государственной регистрации юридических лиц и государственном реестре", "Об образовании", "О дошкольном образовании", "О профессиональном образовании", "О правах лиц с инвалидностью" и "Об общем образовании". Было отмечено, что изменения подготовлены для приведения вышеперечисленных законов в соответствие с законами от 12 июня 2018 года о внесении изменений в закон "Об образовании" и от 29 марта 2019 года "Об общем образовании". Данные изменения предусматривают изменения терминов и выражений, применяемых в сферах, регулируемых вышеприведенными законами.

Затем Али Гусейнли отметил, что законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях (первое чтение) составлен в связи с исполнением закона "Об общем образовании". Согласно изменению, за заключение трудового договора с лицами, которым педагогическая деятельность запрещена законом, предлагается штрафовать должностных лиц на 3000 манатов.

В завершение заседания было решено рекомендовать все предлагаемые законопроекты на пленарное заседание Милли Меджлиса.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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