Незаконное заселение территорий Азербайджана — очередной этап коварного плана Армении — депутат

БАКУ /Trend/ - Правительство страны-агрессора Армении, которое нарушает нормы международного права, оккупировав территорию Азербайджана, не прекращает вести свою вероломную политику. После взрыва в Бейруте страна-оккупант, используя трагедию в Ливане в своих гнусных целях, приступила к реализации планов по переселению ливанских армян в Нагорный Карабах и прилегающие районы, которые являются международно признанными территориями Азербайджана и в настоящее время находятся под военной оккупацией.

Об этом в понедельник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Нагиф Гамзаев. Он отметил, что видеоролики, размещенные на днях в социальных сетях, полностью подтверждают продолжение политики Армении по незаконному заселению оккупированных территорий Азербайджана — Нагорно-Карабахского региона и прилегающих к нему районов.

"Армения на протяжении долгих лет проводит политику этнической чистки против азербайджанцев, подразделения вооруженных сил страны-агрессора ежедневно нарушают режим прекращения огня, подвергают обстрелу различные территории нашей страны с использованием крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок. В таком случае политика армянского руководства по незаконному переселению ливанских армян в Нагорный Карабах следует расценивать как очередной этап коварного плана, разработанного против превосходящего их как в экономическом, так и в военном плане Азербайджана.

Во время боев в апреле 2016 года, а также в боях на Товузском направлении в июле этого года страна-оккупант стала очевидцем мощи нашего государства, единства народа. Обеспокоенное внутренней и внешней политикой, проводимой под руководством Президента Ильхама Алиева правительство Армении днем ​​и ночью ищет пути для реализации своей агрессивной политики. Пока страны мира, в том числе Азербайджан, боролись для ликвидации последствий трагедии в Ливане, были заняты оказанием гуманитарной помощи этой стране, правительство страны-оккупанта вновь мобилизовалось для осуществления своих гнусных целей. Стремление изменить этнокультурные особенности территорий путем искусственного увеличения числа армян на древних землях Азербайджана является ярким свидетельством фашистской идеологии этой страны", - сказал Нагиф Гамзаев.

По его словам, ни для кого не секрет, что Армения сделает переселенных на оккупированную территорию из Сирии и Ливана людей жертвами своей авантюрной политики, а также будет использовать их в качестве вооруженных наемников.

"Вызывает сожаление тот факт, что международные организации, в частности сопредседатели Минской группы ОБСЕ, выступающей посредником в мирном урегулировании конфликта, не реагируют на противоречащие международному праву действия Армении. Проведение Арменией политики незаконного заселения исторических земель Азербайджана может привести к серьезным последствиям, повторному возгоранию войны.

Зарубежные граждане, переселенные на оккупированные территории Азербайджана, обманутые заманчивыми обещаниями, должны осознать, что агрессивная политика Армении не сработает, что оккупированные азербайджанские земли вскоре будут освобождены и туда вернутся исконные хозяева этих земель", - добавил Нагиф Гамзаев.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев)