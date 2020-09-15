Турция и Азербайджан решительно настроены бороться за стабильность в регионе - посол

БАКУ /Trend/ - Сегодня в связи со 102-й годовщиной освобождения Баку Кавказской исламской армией во главе с Нуру-пашой и Азербайджанским корпусом от армяно-большевистской оккупации была проведена церемония поминовения памяти, сообщает во вторник Trend.

В церемонии приняли участие посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал и официальные лица Азербайджана.

"В 102-ю годовщину освобождения Баку Кавказской исламской армией и Азербайджанским корпусом мы чтим память Нуру-паши, каждого солдата, каждого военнослужащего азербайджанской армии", - сказал посол.

Озорал отметил, что Турция и Азербайджан решительно настроены бороться за стабильность в регионе.

"Турция и Азербайджан и дальше продолжат совместно строить будущее под лозунгом "одна нация, два государства", - сказал он.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)