Кёнуль Нуруллаева: Несмотря на изменение правил в системе образования, приоритеты не изменились

БАКУ /Trend/ - Организация нового учебного года в отличном от традиционного формате обучения нацелена на защиту учащихся, работников образования и всех граждан от вируса COVİD-19. Об этом в своем обращении в связи с Днем знаний сказал и глава государства. Несмотря на трудности, возникшие в связи с пандемией, в стране продолжалась совершенствоваться образовательная инфраструктура, строятся новые и ремонтируются существующие учебные заведения. В этом процессе особо следует отметить роль Фонда Гейдара – самой большой и влиятельной общественной организации региона.

Об этом в среду сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Кёнуль Нуруллаева.

Депутат отметила, что в 2020 году планируется строительство 147 школ, 45 из которых построены по инициативе Фонда Гейдара Алиева: «В рамках программы «Обновляющемуся Азербайджану – новую школу», реализуемому Фондом Гейдара Алиева с 2005 года, образовательные учреждения страны усовершенствованы в соответствии со стандартами качества. При поддержке Фонда сдаются 62 образовательных учреждения».

Депутат напомнила, что в рамках 2020-2021 учебного года, при поддержке Фонда Гейдара Алиева в различных регионах республики были построены и капитально отремонтированы новые школы и дошкольные учреждения: «С первого дня деятельности, Фонд Гейдара Алиева, в качестве приоритета, с особым вниманием относится к сфере образования, реализуя различные проекты и программы, вносит свой вклад в развитие образования. За последние 17 лет в Азербайджане построены и капитально отремонтировано до 3 700 школ, продолжается восстановление вузов, строительство новых корпусов, укреплена материально-техническая база образования. Одной из основных стратегий развития является превращение «черного золота» в человеческий капитал».

По словам Нуруллаевой, как отметил в своем обращении Президент Ильхам Алиев в День знаний, под предлогом глобализации проявления большой политики, некоторые внешние круги отравляют умы молодежи: «Эти угрозы можно предотвратить благодаря правильному и фундаментальному образованию и просвещению».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова.)