Радикальное крыло оппозиции пытается выйти из комы посредством "фактора" Тофиг Ягублу - вице премьер

БАКУ /Trend/ - Радикальное крыло оппозиции, попавшее в состояние политической комы, пытается выйти из нее посредством "фактора" Тофиг Ягублу. Мы столкнулись с гнусным проявлением столкновения политики с моралью.

Жизнь оппозиционера Тофига Ягублу, получившего наказание решением суда согласно всем процедурам за совершенные им деяния преступного характера, теперь стала орудием, которым с выгодой пытаются воспользоваться радикалы.

Об этом вице-премьер, зампред — исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов написал на своей странице в Facebook, комментируя состояние здоровья арестованного Тофига Ягублу и попытки оппозиции заработать на этом дивиденды, сообщает в среду Trend.