Радикальное крыло оппозиции пытается выйти из комы посредством "фактора" Тофиг Ягублу - вице премьер
БАКУ /Trend/ - Радикальное крыло оппозиции, попавшее в состояние политической комы, пытается выйти из нее посредством "фактора" Тофиг Ягублу. Мы столкнулись с гнусным проявлением столкновения политики с моралью.
Жизнь оппозиционера Тофига Ягублу, получившего наказание решением суда согласно всем процедурам за совершенные им деяния преступного характера, теперь стала орудием, которым с выгодой пытаются воспользоваться радикалы.
Об этом вице-премьер, зампред — исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов написал на своей странице в Facebook, комментируя состояние здоровья арестованного Тофига Ягублу и попытки оппозиции заработать на этом дивиденды, сообщает в среду Trend.
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Радикальное крыло оппозиции пытается выйти из комы посредством "фактора" Тофиг Ягублу - вице премьер
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