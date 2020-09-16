Президент Ильхам Алиев поздравил Еврейскую общину Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Еврейской общине Азербайджана.

"Уважаемые соотечественники!

Сердечно поздравляю вас по случаю новогоднего праздника еврейского народа – Рош-Ха-Шана, передаю каждому из вас свои самые искренние пожелания.

На протяжении всей истории в Азербайджане, обладающем богатым историко-культурным наследием и многовековыми традициями толерантности, евреи жили в условиях мира, спокойствия, взаимного уважения и доверия с представителями других народов и религий. Азербайджан – одно из уникальных мест, где не существует этнической и религиозной нетерпимости, ксенофобии и антисемитизма.

Азербайджанское государство, придающее особое значение сосуществованию в обществе, основанному на демократических, правовых принципах, поощрению атмосферы высокой терпимости, мультикультуральных ценностей, с большим вниманием и заботой относится к сохранению культурно-духовных ценностей, развитию языка и культуры всех этнических меньшинств, в том числе еврейской общины.

Заслуживает одобрения то, что наши соотечественники еврейского происхождения, принимающие активное участие в общественно-политической, социально-культурной жизни нашей страны, независимо от места проживания, всегда демонстрируют свою любовь и верность Азербайджану, вносят значительный вклад в дело доведения правды об Азербайджане до мировой общественности.

Дорогие друзья!

Еще раз передаю каждому из вас искренние праздничные поздравления по случаю Рош-Ха-Шана, олицетворяющего доброжелательность, духовное возрождение и новую жизнь, желаю вашим семьям процветания, а вашим домам – изобилия.

С праздником!", - говорится в поздравительном письме.