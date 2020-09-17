Искоренение коррупции является одним из приоритетов Азербайджана - эксперт

БАКУ /Trend/ - Борьба с коррупцией и взяточничеством всегда была в авангарде внутренней политики Президента Ильхама Алиева и одной из важнейших составляющих проводимых реформ.

Об этом в среду сказал Trend главный редактор газеты SƏS, политический эксперт Бахруз Гулиев. По его словам, новый состав Комиссии Азербайджана по борьбе с коррупцией, а также содержание выступлений на первом заседании Комиссии обосновывают такой вывод.

"Президент Ильхам Алиев, назначая чиновников на должности, в первую очередь рекомендует быть с гражданами, служить гражданину, формировать общественный контроль. такие рекомендации глава государства дает всем чиновникам, назначаемым на высокие должности. Однако, время и факты показывают, что порой некоторые чиновники по вступлении в должность забывают о требованиях главы государства и идут совершенно иным путем, стремясь разбогатеть, занимаются взяточничеством и коррупцией, тем самым совершая предательство в отношении успешной политике государства. В результате против таких негативных действий глав местных исполнительных властей в последнее время ведется решительная борьба. Глава государства всегда в своих выступлениях говорил о том, что с коррупцией ведется и будет вестись беспощадная война, от этого никто не застрахован ", - подчеркнул Бахруз Гулиев.

Сказав, что требованием времени, одним из приоритетных направлений в Азербайджане является искоренение коррупции, эксперт добавил, что порой выявляются обычное оформление документации становится ареной коррупции.

"Порой, местные исполнительные власти препятствуют деятельности предпринимателей и фермеров в различных сферах, включая аграрный сектор, принуждая граждан к даче взяток. В противном случае на предпринимателей оказывается давление. Тем не менее такие случаи получают огласку, с такими явлениями ведется борьба. Борьбу с коррупцией одобряют и граждане. Поэтому для обеспечения удовлетворенности гражданина каждый чиновник должен выполнять свои обязанности, как поручает во всех своих выступлениях Президент Ильхам Алиев. В свою очередь граждане, зная свои права и обязанности, в данных рамках должны поддерживать проводимую работу", - подчеркнул Бахруз Гулиев.

Он добавил, что подобные меры достойны похвалы и отвечают интересам народа.

"Борьба со взяточничеством — работа не только государства, в этом деле каждый гражданин должен проявлять активность и содействовать главе государства", - подытожил Бахруз Гулиев.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)