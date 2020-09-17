Борьба с коррупцией в Азербайджане будет продолжена - депутат

БАКУ /Trend/ - Как известно, 15 сентября Комиссия по борьбе с коррупцией провела первое заседание. Основным вопросом повестки заседания было избрание председателя. После избрания председателем комиссии Самира Нуриева, он выступил по ряду важных направлений. Новый председатель рассказал о делах, которые в будущем предстоит проделать по конкретным направлениям.

Об этом в четверг сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент), член комиссии Арзу Нагиев.

Он отметил, что Самир Нуриев в своем выступлении затронул вопросы создания общественных советов, принятия Кодекса конкуренции.

"Было отмечено, что в этом направлении будут предприняты важные шаги. В качестве другого, не менее важного вопроса, было затронуто представление Азербайджана на международном уровне, какие шаги следует предпринять для повышения рейтинга Азербайджана в деле борьбы с коррупцией. Помимо этого, члены комиссии отчитались о проделанной работе и сделали важные предложения об основных направлениях работы, которая будет проделана в будущем", - сказал Арзу Нагиев.

По словам депутата, если обратить внимание на проведенные в последнее время операции в рамках борьбы с коррупцией, то можно понять, что в определенных направлениях есть проблемы и для их устранения должен быть решен ряд важных вопросов.

"Поступившие в последнее время обращения в основном связаны с продуктами, которые закупаются детскими садами, злоупотреблением в вопросах оформления документов граждан, принуждением предпринимателей к определенным действиям либо вымогательство у них взятки, выявлены серьезные недостатки при выделении земельных участков и в строительстве. Помимо этого, есть жалобы в связи с коррупционными схемами сотрудников местных исполнительных властей, а также в связи с недостатками в ремонтно-строительной сфере и получением чиновниками денежных средств посредством банковских карт в ряде школ и у работников коммунального хозяйства", - подчеркнул Арзу Нагиев.

Он добавил, что борьба в этом направлении продолжается и будет продолжена. По словам депутат, для устранения таких случаев следует использовать современные технологии.

"В таких районах должна быть применена модель "Служба ASAN", чтобы свести к минимуму контакты между чиновником и гражданином.

В то же время, основные направления борьбы с коррупцией определены в "Национальном плане действий по поощрению открытого правительства на 2020 - 2022 годы". Поручения главы государства в этом направлении должны быть выполнены и все помехи на пути реформ должны быть устранены", - подытожил Арзу Нагиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)