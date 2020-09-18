Глава "Дома Азербайджана в Израиле" удостоен благодарственного письма мэрии города Акко

БАКУ /Trend/ - Глава "Дома Азербайджана в Израиле" в израильском городе Акко - Нехемия Ширин Михаэли удостоен благодарственного письма городской мэрии.

Как передает в пятницу Trend со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой, во время вручения благодарственного письма мэр города Акко Шимон Ланкри сказал, что глава Общины горских евреев Азербайджана награждан за вклад в общественную жизнь.

"Благодаря таким лидерам национального уровня как Нехемия Ширин Михаэли и председатель Объединения евреев Кавказа Павел Елизаров Община горских евреев Азербайджана крепнет изо дня в день", - отметил Ланкри.

Выступив на мероприятии Нехемия Ширин Михаэли и Павел Елизаров выразили признательность городской мэрии за высокую оценку их деятельности. Они отметили, что удовлетворены сотрудничеством между Общиной горских евреев Азербайджана и городской мэрией, а также рассказали о будущих планах.

В завершение встречи Нехемии Ширин Михаели были вручены благодарственное письмо и букет цветов, была сделана фотография на память с мэром города.

Отметим, что мэр города Акко побывал с визитом в Азербайджане. Он заявил, что Израиль высоко ценит роль руководства Азербайджана в чутком отношении к 20-тысячной еврейской общине в стране, отметив, что Азербайджан является истинным образцом межцивилизационного и межрелигиозного диалогов, а также, что в вопросе нагорно-карабахского конфликта он на стороне азербайджанского народа. Шимон Ланкри вновь публично подтвердил эту позицию во время военных провокаций Армении 12 июля.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)