Президент Ильхам Алиев: В последние годы существования Советского Союза в отношении Азербайджана была проявлена большая несправедливость

БАКУ /Trend/ - В последние годы существования Советского Союза в отношении Азербайджана была проявлена большая несправедливость.

Как передает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению, Общественному телевидению и телеканалу Real после церемонии закладки фундамента морских операций на месторождении "Абшерон" на Бакинском заводе глубоководных оснований имени Гейдара Алиева.

"В частности, палач азербайджанского народа Горбачев и его подручные с ненавистью относились к Азербайджану. С чувством большой ненависти относились не только к азербайджанцам, но и ко всем мусульманам. Я точно это знаю. В результате через две недели после отстранения Гейдара Алиева из Политбюро армяне подняли вопрос об отделении Нагорного Карабаха от Азербайджана и присоединении его к Армении. Фактор Гейдара Алиева не позволял им поднять голову. Но ближайшее окружение Горбачева, можно сказать, состояло из армян, поэтому не было предпринято надлежащих шагов против этих необоснованных притязаний. Напротив, в то время власть Горбачева на 100 процентов взяла сторону армян, и именно тогда были предприняты первые шаги по отделению Нагорного Карабаха от Азербайджана. Некоторые в Азербайджане, наверное, не помнят или не знают этого, но эту историю надо знать. В то время советское руководство приняло решение создать в Нагорном Карабахе особый комитет, руководителем которого был назначен помощник Горбачева Вольский. Вольский был абсолютно проармянски настроенным человеком и в период работы там сделал все возможное для того, чтобы стереть с территории Нагорного Карабаха историческое наследие Азербайджана. В Ханкенди проявились первые признаки политики этнической чистки, азербайджанцы, можно сказать, были изгнаны из Ханкенди в то время, когда там находился Вольский. То есть, таким образом, была создана возможность для отделения Нагорного Карабаха от Азербайджана", - сказал глава государства.

По его словам, к сожалению, руководство Азербайджана в то время относилось к этому просто как зрители, не возвысило свой голос, промолчало. "Оно вело себя очень трусливо, не хотело портить отношений с центром. Люди, руководившие в то время Азербайджаном, предали азербайджанский народ. Вслед за этим кровавая Январская трагедия. Палач Горбачев учинил расправу над мирными гражданами, пролилась кровь азербайджанского народа. После этого Ходжалинский геноцид. Вместе с бесчинствующими армянскими отрядами Ходжалинский геноцид совершил 366-й полк Советского Союза. Да, армяне составляли подавляющее большинство служащих в этом полку. Но это был полк Советского Союза, который сыграл решающую роль в этнической чистке против азербайджанцев, Ходжалинском геноциде, оккупации наших земель. Иначе армяне в одиночку не смогли бы оккупировать наши земли", - заявил Президент Ильхам Алиев.

То есть, мы видели все это, отметил он. "Азербайджан внес незаменимый вклад в Победу Советского Союза во Второй мировой войне - и здесь, в тылу, и на передовой. Недавно в Ростовской области была проведена церемония, посвященная освобождению Самбекских высот. Я очень признателен губернатору Ростова за то, что там были отмечены героический труд и самоотверженность азербайджанцев во время этих событий. Одновременно российское государственное телевидение - канал "Россия-1" взял у меня интервью в связи с этим вопросом, потому что именно азербайджанцы - 416-я Таганрогская дивизия освободила Самбекские высоты и Ростовскую область от фашистов. В этой дивизии служили примерно 12 тысяч человек. Но абсолютное большинство их - более 11 тысяч - были азербайджанцы. Дивизия трижды переформировывалась, так как было чрезвычайно много погибших. Они освободили Ростов от фашистов, не допустили находившихся в Моздоке фашистов прорваться к Баку. Иначе Баку был бы захвачен. Это сделали мы - героический азербайджанский народ. Азербайджанский офицер Меджидов водрузил флаг Победы над Бранденбургскими воротами. Но это есть в книгах по истории? Нет. У кого ни спроси, абсолютное большинство не знает этого. Почему? Потому что героизм азербайджанцев стирали из истории", - подчеркнул глава государства.

По его словам, сидевшие в то время в Москве микояны и ему подобные антиазербайджанские элементы всячески старались скрыть героизм азербайджанцев. "Звание Героя Советского Союза легендарному партизану Мехти Гусейнзаде было присвоено спустя много лет после войны, причем по настоянию азербайджанской стороны. Находясь в Словении, я посетил его могилу. Мы провели там большую церемонию. Я видел там сражавшихся вместе с ним словенцев. Они плакали. Я беседовал с ними, потому что их впечатления были очень интересны. Они говорили, что такого героя мир не знал. То есть, это скрывалось, сознательно отрицалось", - добавил Президент Ильхам Алиев.