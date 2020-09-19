Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента морских операций на месторождении «Абшерон»

БАКУ /Trend/ - 19 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента морских операций на месторождении «Абшерон» на Бакинском заводе глубоководных оснований имени Гейдара Алиева.

Как сообщает Trend, после церемонии глава государства дал интервью Азербайджанскому телевидению, Общественному телевидению и телеканалу Real.