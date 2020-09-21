В Азербайджане снижен страховой стаж для лиц, трудовой договор с которыми расторгнут - Указ

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил изменения в закон "О страховании от безработицы". Согласно изменению, страховой стаж для лиц, трудовой договор с которыми расторгнут, снижен с трех до одного года.

Как передает в понедельник Trend, документ подготовлен с целью усиления социальной защиты безработных и расширения охвата системы страхования от безработицы.

Согласно документу, страховой стаж сокращен с трех до одного года для лиц, трудовые договоры с которыми расторгнуты в связи с ликвидацией государственного органа или юридического лица, сокращения числа сотрудников или штата.

В связи с расширением охвата страховых выплат в стране создано право на страховые выплаты для тех, чьи трудовые договоры были расторгнуты в связи с истечением срочных трудовых договоров. Согласно документу, для назначения страховой выплаты лицо должно иметь не менее трех лет непрерывного трудового стажа по срочному трудовому договору, его трудовой договор должен быть расторгнут в соответствии с пунктом b части второй статьи 68.2 Трудового кодекса.

Страховое возмещение выплачивается по истечении трех месяцев со дня постановки лица на учет в качестве безработного при условии, что в течение этого периода лицо не откажется от предложенной ему подходящей работы. Страховая выплата будет назначена ​​сроком на три месяца, будет производиться в минимальном размере, перестраховочная выплата не будет допущена. Этим механизмом ежегодно можно будет привлекать к страховым выплатам 35-40 тысяч безработных. В то же время, согласно документу создается механизм электронного назначения страхования от безработицы.