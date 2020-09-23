Володин проведет в Москве переговоры с председателем парламента Азербайджана
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду проведет переговоры в Москве с председателем Национального собрания Азербайджана Сахибой Гафаровой, которая пребывает в России с официальным визитом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"23 сентября состоится встреча председателя Государственной думы Вячеслава Володина с председателем Милли Меджлиса (парламента) Азербайджанской Республики Сахибой Гафаровой", - говорится в сообщении думской пресс-службы. В нем также отмечается, что это первый визит Гафаровой в нижнюю палату российского парламента.
В ходе встречи планируется обсудить вопросы углубления двустороннего межпарламентского сотрудничества, взаимодействия на международных площадках, сближения национальных законодательств.
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