Володин проведет в Москве переговоры с председателем парламента Азербайджана

Политика 23 сентября 2020 07:19 (UTC+04:00)
Володин проведет в Москве переговоры с председателем парламента Азербайджана

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду проведет переговоры в Москве с председателем Национального собрания Азербайджана Сахибой Гафаровой, которая пребывает в России с официальным визитом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"23 сентября состоится встреча председателя Государственной думы Вячеслава Володина с председателем Милли Меджлиса (парламента) Азербайджанской Республики Сахибой Гафаровой", - говорится в сообщении думской пресс-службы. В нем также отмечается, что это первый визит Гафаровой в нижнюю палату российского парламента.

В ходе встречи планируется обсудить вопросы углубления двустороннего межпарламентского сотрудничества, взаимодействия на международных площадках, сближения национальных законодательств.

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