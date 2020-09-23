Сахиба Гафарова: Высказывание «Кто умирает за фашизм, умирает за Армению» очень опасно (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Высказывание «Кто умирает за фашизм, умирает за Армению» очень опасно.

Об этом во время выступления в Совете Федерации Федерального собрания России сказала председатель Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова, находящаяся с официальным визитом в России, сообщает в среду Trend.

Говоря о том, что в центре Еревана установлен памятник фашисту Гарегину Нжде, спикер парламента Азербайджана подчеркнула, что некоторые страны, желая переписать историю, пытаются героизировать нацистских пособников, возводят им памятники, что вызывает справедливый гнев и осуждение международной общественности: "Россия, не оставшись в стороне, тоже выразила свое отношение к этому, став инициатором проведения обсуждений и принятия резолюции в ООН о борьбе с героизацией нацизма. Но мы видим, что ряд государств, к примеру, Армения, не признает решений ООН и других влиятельных международных организаций. Иначе как можно объяснить установку шестиметрового памятника фашисту Гарегину Нжде в центре Еревана? Ведь это ему принадлежит высказывание «Кто умирает за фашизм, умирает за Армению». Думаю, что подобные действия Армении не должны оставаться незамеченными, и на них должна быть дана адекватная реакция».