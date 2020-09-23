Президент Ильхам Алиев: Балаханы и Бибиэйбат – самые древние нефтяные центры в мире

БАКУ /Trend/ - Балаханы и Бибиэйбат - самые древние нефтяные центры в мире.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с жителями Балаханы после ознакомления с работами по благоустройству, проведенными в бакинском поселке.

"В то время я дал указание в Бибиэйбате, сказал, что весь мир должен знать, что здесь была пробурена первая нефтяная скважина. Но есть ли какой-либо памятник, отражающий это? Нет. Поэтому я предложил, чтобы там из старинных предметов, строительных материалов создали как памятник макет нефтяной вышки. Сейчас иностранные гости видят, где была пробурена самая древняя в мире нефтяная скважина. Конечно же, на этом месте. Я недавно сказал, что если бы в то время Азербайджан был независимым, если бы в то время та нефть досталась нашему народу, то сегодня мы могли быть самой богатой страной мира. Но когда мы обрели независимость, Балаханы и Бибиэйбат находились в условиях экологической катастрофы. И что это дало нашему народу? Это уже риторический вопрос. Поэтому сегодня мы должны превратить эти места из зон экологической катастрофы в зоны экологического рая, и мы делаем это", - сказал глава государства.