Залкалиани: Поддержка Азербайджаном позиции Грузии на Генассамблее ООН крайне важна для нас
БАКУ /Trend/ - Поддержка Азербайджаном позиции Грузии на Генассамблее ООН крайне важна для нас.
Как сообщает в четверг Trend, об этом на брифинге после встречи с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым сказал глава МИД Грузии Давид Залкалиани.
"Грузия высоко оценивает это", - сказал он.
Залкалиани добавил, что Грузия однозначно поддерживает территориальную целостность Азербайджана в рамках признанных на международном уровне границ.
(Текст: Турал Гараджаев)
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