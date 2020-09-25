Президент Ильхам Алиев: Цель Армении – сохранить нынешний статус-кво, связанный с оккупацией, и добиться аннексии оккупированных территорий

БАКУ /Trend/ - Цель Армении – сохранить нынешний статус-кво, связанный с оккупацией, и добиться аннексии оккупированных территорий.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в выступлении в видеоформате на общих дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«В противовес конструктивной позиции Азербайджана премьер-министр Армении целенаправленно подрывает формат и суть переговорного процесса. Его заявление «Карабах – это Армения» является серьезным ударом по переговорному процессу. Его неприемлемые «семь условий» нами были отвергнуты. У нас единственное условие для достижения мира: вооруженные силы Армении должны быть выведены с оккупированных территорий Азербайджана. Весь мир признает Нагорный Карабах как составную часть Азербайджана. Премьер-министр Армении объявил о создании вооруженных групп ополченцев, состоящих из десятков тысяч гражданских лиц, которых будут принуждать к участию в военных операциях против Азербайджана. Министр обороны Армении призывает к «новой войне за новые территории»», - сказал глава государства.