Азербайджан никогда не допустит создания второго армянского государства на своей территории! (ФОТО)

Политика 25 сентября 2020 10:15 (UTC+04:00)
Азербайджан никогда не допустит создания второго армянского государства на своей территории! (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Азербайджан никогда не допустит создания второго армянского государства на своей территории! 21-23-го сентября 2020-го года в Москву с официальным визитом прибыла парламентская делегация, возглавляемая председателем Милли Меджлиса, Парламента Азербайджанской Республики, госпожой Сахибой Гафаровой

. Это был её первый официальный визит в Российскую Федерацию в этом качестве. В состав делегации входили представленные в парламенте, как от политических партий, так и независимые депутаты. Мы начали наш визит с возложения цветов к барельефу общенационального лидера Азербайджана – Гейдара Алиева, в посольстве Азербайджана в Москве. Несмотря на то, что визит был краткий, всего три дня, но по своей насыщенности и значимости его трудно переоценить. Первая встреча госпожи С. Гафаровой состоялась с Председателем Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации – госпожой Валентиной Матвиенко.

Это была очень важная и значимая для развития наших отношений встреча, на которой были обсуждены практически все нюансы и аспекты сотрудничества. Именно на этой встрече спикер нашего Парламента, уважаемая Сахиба Гафарова, получила приглашение выступить на открытии осенней сессии Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации. В этот же день парламентская делегация во главе с госпожой С.Гафаровой встретилась с Министром иностранных дел Российской Федерации господином Сергеем Лавровым. Спикер Парламента подчеркнула высокий уровень стратегического партнерства, а также регулярные контакты между Президентом Азербайджанской Республики господином Ильхамом Алиевым и Президентом Российской Федерации господином Владимиром Путиным, придающие динамизм двусторонним отношениям. Господин Лавров подробно информировал Азербайджанскую делегацию об истории переговорного процесса по Нагорно-Карабахскому конфликту, работе над созданием Мадридских принципов, их сути, еще раз выразил позицию Российской стороны как сопредседателя Минской группы ОБСЕ, которая выражается в ее стремлении решить конфликт путем переговоров мирными средствами и базируясь на ранее достигнутых договоренностях продолжать содействовать поиску взаимоприемлемого урегулирования. В этой связи С.Лавров отметил важность скорейшего возобновления переговоров между сторонами с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Состоялся обстоятельный обмен мнениями между депутатами и министром. Также 23 сентября состоялась встреча Председателя Милли Меджлиса с Председателем Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации господином Вячеславом Володиным с участием заместителя председателя Государственной Думы Алексея Гордеева. Господин Володин принял приглашение С.Гафаровой посетить Азербайджан с официальным визитом. В ходе встречи было принято коммюнике, в котором указано намерение подписать в ходе предстоящего визита господина В.Володина в Баку соглашение о создании соответствующей комиссии высокого уровня. Там же в Думе нас принял Председатель Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. Встреча прошла в конструктивной и дружеской обстановке, была подчеркнута роль двух парламентов в развитии двусторонних отношений, а также обсужден армяно-азербайджанский вооруженный конфликт. Но вернемся в Совет Федерации Федерального собрания России. Именно здесь, 23-го Сентября спикер азербайджанского парламента впервые в истории азербайджано-российских отношений, поднявшись на высокую трибуну Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, выступила со всеобъемлющей речью. Это было знаковое событие, венчающее собой очередной успех проводимой Президентом Ильхамом Алиевым политики. Находясь в зале, я, да и все члены нашей делегации испытывали гордость за нашу страну, которую Госпожа С.Гафарова открыто, прямо и честно представляла. Конечно, выступление С.Гафаровой требует специального анализа, который мы проведём ниже, но до этого следует еще раз однозначно подчеркнуть, что сам факт этого выступления – это четкий показатель высокой эффективности политики господина Президента, проводимой им по отношению к России.

Тот высочайший уровень дипломатического искусства, который Президент И.Алиев демонстрирует нам в своей каждодневной деятельности, позволил сделать равными, взаимоуважительными, соответствующим национальным интересам, отношения между Азербайджаном и Россией. Те почетные караулы, приглашения и цветы, которые, конечно же, спикер Сахиба Гафарова заслужила, были в первую очередь знаками признания и уважения независимому, гордому, достойному, дружественному, ответственному и значимому Азербайджану, задуманному и основанному гением Гейдара Алиева и реализованному Президентом Ильхамом Алиевым. И не было ни одной встречи, обсуждения или обмена мнениями, где бы им не отдавалось бы за это дань уважения. Итак, Совета Федерации, открытие осенней сессии Федерального Собрания которую председатель, госпожа В.Матвиенко начала с представления Сахибы Гафаровой российским сенаторам, в полном составе присутствующим в зале. Перечислив все ее основные звания и регалии от доктора наук , профессора до ее успехов в ПАСЕ, госпожа Матвиенко предоставила спикеру парламента Милли Меджлиса Азербайджана слово. Хрупкая, но сильная, смелая и целеустремленная, высокообразованная и глубоко патриотичная, она начала свое выступление с подчеркивания вкладов Общенационального лидера Гейдара Алиева, Президентов Ильхама Алиева и Владимира Путина в формирование высоко доверительных отношений и стратегического партнерства, которые на сегодняшний день существуют между Россией и Азербайджаном. Экономические, торговые, культурные и исторические связи между нашими странами, стали следующей глобальной темой, представленной в выступлении С. Гафаровой.

Эти связи, имеющие глубокие традиции, чрезвычайно важны для наших стран. Общая история, русский язык, русская община Азербайджана, азербайджанцы России и многое другое являются связывающими нас скрепами, которые мы должны беречь. Но и их, так же как и историю Карабаха, часто пытаются разрушить или дискредитировать. Именно поэтому, говоря об общей истории С. Гафарова обратилась к историческим реалиям. Так, факты подписания Кюрекчайского в 1805-ом году, Гюлюстанского в 1813-ом году и Тюркменчайского в 1828-ом году договоров, сохранение Нагорного Карабаха в составе Азербайджана решением Кавказского бюро в 1921-ом году, создание автономной Нагорно-Карабахской области в 1923-ом году, отмеченные в выступлении Сахибы Гафаровой наглядно продемонстрировали всю ложь и дезинформацию так часто представляемую Арменией в России. А переход от истории Карабаха к истории армяно-азербайджанского конфликта еще более наглядно показал всю трагичность ситуации на оккупированных территориях.

Этнические чистки, оккупация, разрушение истории, изменение демографической ситуации на оккупированных территориях, незаконные переселения и поселения – эти преступления Армении впервые так открыто и доказательно перечислялись на одном из высших уровней представительной власти России, показывая, что только профашистская идеология, поклонение Нжде может сотворить подобное. Одним из весьма символичных моментов выступления С. Гафаровой было обращение к члену нашей делегации Туралу Ганджалиеву непосредственно во время речи.

Депутат Ганджалиев был с нами не только как член делегации, но и как руководитель Нагорно – Карабахской общины. И его присутствие символизировало саму идею непоколебимости народной воли в своем стремлении вернуть оккупированные территории и восстановить территориальную целостность страны. В этой замечательном выступлении, где факт за фактом, пункт за пунктом, в соответствии с принципами, идеями и логикой политики Президента И. Алиева, неопровержимо доказывалась справедливость Азербайджанской позиции, оставалось поставить последний восклицательный знак, что и было профессионально сделано госпожой С. Гафаровой.

Осудив захватническую политику Армении, раскрыв факты преступлений, совещённых бандитскими формированиями, изобличив суть осуществляемых Арменией провокаций по отношению к Азербайджану и, самое главное, представив Азербайджан как дружественное России, но сильное и независимое государство, она во всеуслышание заявила, что Азербайджан никогда не допустит создания второго армянского государства на своей территории!!!

Это был первый официальный визит в Россию парламентской делегации во главе со спикером госпожой С. Гафаровой, но он навсегда останется в истории наших отношений как визит внесший свой, особый вклад в проводимую Президентом политику по защите национальных интересов нашей страны, ее суверенитета, укрепления ее международного авторитета и независимости.

Азербайджан никогда не допустит создания второго армянского государства на своей территории! (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджан никогда не допустит создания второго армянского государства на своей территории! (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджан никогда не допустит создания второго армянского государства на своей территории! (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджан никогда не допустит создания второго армянского государства на своей территории! (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджан никогда не допустит создания второго армянского государства на своей территории! (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджан никогда не допустит создания второго армянского государства на своей территории! (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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