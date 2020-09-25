Армения переселяет в Карабах террористов, факты говорят о присутствии ASALA - депутат

БАКУ /Trend/ - Власть Пашиняна занята размещением террористических организаций на оккупированных территориях Азербайджана. Главная цель армянской стороны — подготовка к новым провокациям и войне.

Об этом в пятницу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Арзу Нагиев.

Он отметил, что имеется достаточно информации о переселении на оккупированные территории террористов Рабочей партии Курдистана (РПК): «Кроме того, доказано, что на оккупированных территориях находится и террористическая организация ASALA, об этом сообщается с самых высоких трибун. Цель одна — продолжить войну против Азербайджана, используя наемников и террористов. Во время выступления на общих дебатах 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Президент Азербайджана Ильхам Алиев, информируя мировое сообщество по этому вопросу, заявил: «Армения привлекает наемников и террористов из разных стран, использует их против Азербайджана. Армения – страна, спонсирующая терроризм. Армения совершила более 30 террористических актов против Азербайджана. У нас есть достоверные данные о присутствии на наших оккупированных территориях армянской террористической организации ASALA».

Нагиев подчеркнул, что косвенным доказательством использования террористов и наемников против Азербайджана на оккупированных территориях является то, что армянская сторона скрыла информацию о потерях во время известных событий в Товузе 12-16 июля. Армяне постоянно скрывают информацию о террористах и наемниках, потому и не распространяются о потерях: «Рано или поздно Азербайджан освободит свои земли. А многие из тех, кто находится на оккупированных территориях, это наемники, приехавшие воевать.

Депутат напомнил о провокациях в Лос-Анджелесе и других городах США, которые были совершены армянами против азербайджанцев сразу после событий в Товузе: «Надпись «ASALA» на одежде у некоторых армянских провокаторов и совершение провокаций против мирного населения — тоже факт. Значит, они взаимосвязаны, и «пропагандируют» друг друга. Международные организации должны интересоваться такими фактами. Более того, свою позицию должны прояснить и сопредседатели Минской группы ОБСЕ».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)