Cпецпредставитель ЕС: ЕС глубоко заинтересован в стабильности на Южном Кавказе

БАКУ /Trend/ - Евросоюз очень заинтересован в мире и стабильности на Южном Кавказе, сообщил спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар, передает Trend со ссылкой на официальный Twitter-аккаунт Клаара.

Клаар сообщил, что прибыл в столицу Азербайджана - город Баку с двухдневным визитом.

«В Баку следующие два дня отведены на встречи. ЕС глубоко заинтересован в мире и стабильности на Южном Кавказе. Важно снизить напряженность и вернуться к ведению предметных переговоров без предварительных условий во главе с сопредседателями Минской группы ОБСЕ», - написал Клаар.