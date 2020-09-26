Вице-премьер Азербайджана посетил прифронтовые населенные пункты

БАКУ /Trend/ - Согласно поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева представители соответствующих структур во главе с вице-премьером Шахином Мустафаевым посетили прифронтовые населенные пункты Товузского, Агстафинского и Газахского районов.

Как сообщает Trend со ссылкой на Кабинет министров, представители правительства ознакомились с ситуацией по обеспечению питьевой водой, газом, электроснабжением, состоянием школ и медпунктов в прифронтовых населенных пунктах.

Были обсуждены конкретные проекты по совершенствованию коммунальной и социальной инфраструктуры и созданию новых в прифронтовых населенных пунктах, даны конкретные поручения соответствующим органам.

Улучшение инфраструктуры, необходимой для жизни в прифронтовых регионах, является одним из приоритетов правительства.