Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская армия в настоящее время подвергает обстрелу, наносит удары по военным позициям врага

БАКУ/Trend/ - Сегодня вооруженные силы Армении совершили широкомасштабные военные провокации во фронтовой зоне.

Как сообщает Trend, Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев в связи с этим обратился к народу.

В обращении говорится: «Сегодня утром вооруженные силы Армении, используя различные виды оружия, в том числе тяжелую артиллерию, с нескольких направлений подвергли обстрелу наши населенные пункты, а также военные позиции,. В результате вражеского обстрела есть потери, раненые среди мирного населения и военнослужащих. Да упокоит Аллах души наших шехидов! Их кровь не останется на земле. Азербайджанская армия в настоящее время подвергает обстрелу, наносит удары по военным позициям врага, и в результате этих ударов большая часть военной техники противника уничтожена. Это - очередное проявление армянского фашизма».