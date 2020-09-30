Метью Брайза: Сегодняшняя ситуация в корне отличается от 1994 г. (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - "Чтобы положить конец Карабахской войне, в 1994 году при посредничестве России было подписано соглашение о прекращении огня. Сегодня ситуация иная. В те годы, когда я был сопредседателем Минской группы ОБСЕ, между экс-президентом Армении Сержем Саргсяном и Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым существовала принципиальная договоренность. В рамках ряда основных факторов это считалось логичным".

Об этом в интервью каналу CNN сказал бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ и экс-посол США в Азербайджане Мэтью Брайза, сообщает в среду Trend.

По его словам, были надежды на то, что Никол Пашинян, пришедший к власти после «бархатной» революции, наладит нормальные отношения с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и будут определенные продвижения по урегулированию конфликта. В действительности, после первых встреч в 2018 году, оба лидера в своих заявлениях отметили, что необходимо готовить народы к процессу перемирия. Однако, после «бархатной» революции Пашинян попал под политическое давление в своей стране, не смог оправдать ожиданий и, изменив мнение, заявил, что не поддерживает заранее согласованные принципы.