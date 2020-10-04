Сотрудники Службы секретаря Совета безопасности Азербайджана пожертвовали месячную заработную плату в Фонд помощи Вооруженным силам

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Службы секретаря Совета безопасности Азербайджанской Республики пожертвовали месячную заработную плату в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджанской Республики.

Об этом Trend сообщили в Службе.

Отметим, что Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджанской Республики создан Указом Президента Гейдара Алиева от 17 августа 2002 года. Фонд сформирован с целью развития и укрепления материально-технической базы Вооруженных сил Азербайджанской Республики.