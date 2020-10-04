Рамин Гулузаде: В результате военной провокации Армении разрушено много гражданских объектов, гибнут мирные жители (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В виртуальном формате прошел 17-й круглый стол министров науки и технологий . Основная цель проведения мероприятия – обмен мнениями о конкретных шагах, которые необходимо предпринять для развития науки, технологий и инноваций в рамках совместной борьбы с глобальными угрозами.

Как сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, на круглом столе особое внимание было уделено вопросам глобальной пандемии COVID-19, повлекшей за собой большое количество жертв, а также раннего обнаружения и предотвращения стихийных бедствий при помощи накопленных знаний и опыта. В ходе международного онлайн-мероприятия, в котором приняли участие министры и заместители министров примерно из 50 стран, включая Японию, Австралию, Бразилию, Канаду, Швейцарию, Норвегию, Россию, Иран, Испанию, Аргентину и Таиланд, также обсуждалась роль сотрудничества в международных исследованиях, социальные науки и гуманитарные вопросы.

Выступивший на мероприятии министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде подробно рассказал о последних событиях, происходящих на линии фронта. Министр напомнил, что более одного миллиона азербайджанцев по-прежнему являются беженцами из-за оккупации территорий Азербайджана со стороны Армении.

В результате недавних военных провокаций Армении были разрушены и повреждены более 10 учебных заведений, а также другая инфраструктура. Рамин Гулузаде с большим сожалением сообщил о том, что среди мирных жителей, погибших в результате этой агрессии, оказались двое школьников – брат и сестра, и один учитель был ранен. Он подчеркнул, что в настоящее время в ответ на провокации и агрессию Армении, угрожающие развитию всех сфер жизни региона, в том числе и сферы науки и ИКТ, предпринимаются необходимые шаги.

Затем, отметив, что пандемия коронавируса полностью изменила ситуацию в мире, в результате чего возникли новые реалии, министр сообщил о работе, проделанной в нашей стране в этой области: «Азербайджан оперативно и адекватно отреагировал на новую ситуацию. Была принята сильная стратегия для борьбы с COVID-19 и минимизации воздействия пандемии в стране. В осуществлении данной деятельности был задействован научно-технический и технологический потенциал страны, достигнуты положительные результаты. В результате принятых нами мер в период пандемии граждане были обеспечены качественными транспортными, почтовыми и телекоммуникационными услугами, а также интернета и мобильной связи в соответствии с растущим спросом», - отметил Рамин Гулузаде.

Министр добавил, что в период пандемии в сфере образования были внедрены технологии дистанционного обучения. «Мы реализовали проект Connected Schools, который был запущен в ряде учебных заведений Баку. В период пандемии с целью оказания услуг видеоконференции, являющейся важным инструментом для государственных органов и медицинских учреждений, был внедрен проект Connected Government», - подчеркнул Рамин Гулузаде.