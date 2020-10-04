МИД: В результате умышленного обстрела со стороны Армении убиты 22, ранены 74 гражданских лица

БАКУ / Trend/ - Сегодня армянские вооруженные силы продолжали брать под прицел ракетным огнем гражданское население г. Тертер и г. Горадиз Физулинского района, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на обращение пресс-службы МИД Азербайджана о ракетном обстреле азербайджанского гражданского населения и объектов со стороны Армении.

С территории Армении ракетному обстрелу был подвергнут второй большой город Азербайджана - Гянджа.

"В результате умышленного обстрела со стороны Армении до настоящего времени убиты 22, ранены 74 гражданских лица, в том числе, два школьника", - говорится в сообщении.