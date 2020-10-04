Призыв помощника Президента по военным вопросам

Азербайджанская армия под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, обеспечивая успешное исполнение боевых поручений, освобождает наши земли, многие годы находившиеся под оккупацией, восстанавливает территориальную целостность нашей страны.

Помощник Президента – заведующий отделом по военным вопросам Администрации Президента генерал-полковник Магеррам Алиев сообщил Trend, что наша армия наносит сокрушительные удары по врагу, ежедневно достигаются позитивные результаты.

Безусловно, что эти славные исторические моменты встречаются нами с большой радостью, приближается день скорейшего восстановления нашей территориальной целостности. Однако надо помнить и о том, что в нашей стране в силе военное положение и карантинный режим. Для обеспечения безопасности наших граждан просим всех строго соблюдать установленные правила.

Будем терпеливыми, продемонстрируем выдержку, Победа за нами – Карабах принадлежит Азербайджану!