Однажды армянский народ узнает, что Пашинян принес его в жертву своей фашистской идеологии - депутат

БАКУ /Trend/ - Однажды армянский народ узнает, что Пашинян принес его в жертву своей фашистской идеологии.

Об этом в понедельник Trend сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Эльман Мамедов.

По его словам, Пашинян больше напоминает шута, нежели политического деятеля или государственного руководителя: «Он круглосуточно висит на телефоне, обзванивает международные структуры, ведущие страны мира, стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, другие государства, умоляя каждого и прося о помощи. Некоторые государства обнадежили Армению, что Минская группа ОБСЕ и другие международные организации не позволят, чтобы Азербайджан восстановил территориальную целостность. Но Армения увидела обратное, потому что все действия Азербайджана соответствуют нормам международного права, и он как государство имеет право на обеспечение своей территориальной целостности и освобождение своих земель. Ни одна стране не вправе вмешиваться во внутренние дела Азербайджана и Пашинян уже не просит, а умоляет».

Депутат добавил, что Пашинян обращается к армянам мира, чтобы они участвовали в боях: «Они и сами это признают, что в армянской армии воюют иностранные граждане. При этом они сами обвиняли Азербайджан в том, что якобы на территории Азербайджана воюют наемники из Турции и других стран. В действительности же все армянские информационные агентства, французские и египетские медиа пишут, что в армянскую армию привлечены наемники-террористы из Ливана, Сирии и других стран мира, члены террористических организаций PПK и ASALA. До какого состояния должна дойти армянская армия, чтобы отправлять на войну 60-70-летних пожилых людей и женщин, хотя сами считают это гордостью для себя».

В заключение депутат добавил, что придет время и армянский народ поймет, что Пашинян принес его в жертву своей фашистской идеологии, точно так же, как когда-то Адольф Гитлер превратил свою страну в фашистскую Германию».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова.)