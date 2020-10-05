Генпрокуратура Азербайджана распространила информацию в связи с армянскими провокациями

БАКУ /Trend/ - Оккупационные вооруженные силы Армении, грубо нарушая по указанию военно-политического руководства своей страны нормы и принципы международного права, в том числе Женевские конвенции от 1949 и дополнительные протоколы к ним, решения и резолюции Совбеза ООН, умышленно нацелившись на мирное население Азербайджана с применением военных средств, способных повлечь колоссальные разрушения, взяв на прицел не имеющие отношения к зоне конфликта населенные пункты, выпустили по селу Тюркоба Хызынского района и селу Пирикюшкюль Абшеронского района, демилитаризованным зонам, а также по невоенным целями и явно различающимся объектам, в том числе по мирному населению две обладающие высокой разрушительной силой баллистические ракеты среднего радиуса действия, тем самым совершили против Азербайджана акты террора.

По факту в возбуждено уголовное дело по статьям 100.2(ведение агрессивной войны), 29, 120.2.1 (попытка умышленного убийства, совершенная организованной группой или преступным сообществом) 29, 120.2.4 (попытка умышленного убийства, совершенная с особой жестокостью или общеопасным способом), 29, 120.2.12 (попытка умышленного убийства, совершенная по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды), 186.3 (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное с причинением особо крупного ущерба), 279.3 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) УК Азербайджана, ведение которого поручено Следственному управлению Генпрокуратуры Азербайджана.

В настоящее время сотрудники прокуратуры проводят все необходимые следственные мероприятия для определения круга потерпевших, а также размера ущерба гражданской инфраструктуре.

Генпрокуратура заявляет, что криминальное военно-политическое руководство Армении и созданного на оккупированных территориях Азербайджана марионеточного режима несут непосредственную ответственность за совершение военных преступлений в виде артобстрела армянскими вооруженными силами, находящихся далеко от зоны боевых действий населенных пунктов под предлогом ударов по военным объектам.