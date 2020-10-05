Решимость Президента Азербайджана воодушевила каждого из нас — депутат

БАКУ /Trend/ - Сегодня идет война за освобождение наших оккупированных территорий. Великая Отечественная война продолжается с успехами славной азербайджанской армии. Ежедневно мы получаем с фронта радостные вести.

Об этом в понедельник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Нагиф Гамзаев.

По его словам, наши успехи не ограничиваются победами на поле боя. Глава государства, Верховный Главнокомандующий вооруженными силами Ильхам Алиев громит Армению и на политической арене. С каждым днем ​​ресурсы противника как в живой силе, так и в военной технике иссякают. Как бы ни распространяла ложную информацию армянская пропагандистская машина, сокрушая врага, азербайджанская армия продвигается по всем направлениям фронта.

"Решительные шаги Президента Азербайджана, обращения к народу воодушевили наше общество, всех, чьи сердца с Азербайджаном, независимо от местожительства. Мысль о том, что мы наконец сможем освободить наши земли от оккупантов, слова главы государства, морально мобилизуют каждого из нас.

"Сегодня мы пишем новую историю, славную историю нашего народа и государства. Сегодня мы восстанавливаем историческую справедливость. Потому что Карабах - это наша исконная историческая земля. Азербайджанский народ веками жил, творил, созидал, строил на этих землях. Но на протяжении долгих лет – около 30 лет армянские палачи оккупировали нашу землю, уничтожили все наши исторические, религиозные, культурные памятники" - эти слова, сказанные Президентом Ильхамом во время обращении к народу четвертого октября, в очередной раз стали демонстрацией дипломатической компетенции, решительной позиции, принципиальности главы государства.

Первые шаги, предпринятые Президентом Ильхамом Алиевым утром 27 сентября, на фоне нападения на нашу страну вооруженных сил Армении, - объявление военного положения, обращение к народу, проведение заседания Совета безопасности и озвученные в ходе заседания слова вмиг сплотили граждан Азербайджана.

В Гяндже, как и во всей стране царит высокий боевой дух. Несмотря на то, что армяне в полдень 4 октября произвели ракетные и артиллерийские обстрелы Гянджи, второго по величине города Азербайджана, расположенного за прифронтовой полосой, с населением более пятисот тысяч человек, каждый там верит, что эта Отечественная война завершится полной победой.

Уже никому и в голову не приходит мысль об отступлении. Как говорится, дело сделан. Сегодня азербайджанский народ переполняет чувство радости. Всю страну объединяет воля к победе,высшая идея — ни шагу назад. У солдат на передовой, у народа в тылу единственная цель, чтобы наш победный стяг развевался на освобожденных землях", - подчеркнул Нагиф Гамзаев.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)