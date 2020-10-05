Служба госбезопасности Азербайджана пожертвовала 500 тыс манатов в Фонд помощи Вооруженных сил

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана, с целью поддержки азербайджанской армии, ведущей борьбу за освобождение оккупированных земель, добровольно перечислили в Фонд помощи Вооруженных сил Азербайджана денежные средства в размере 500 тысяч манатов, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на сайт СГБ.

В настоящее время перечисление денежных средств продолжается.

"Личный состав Службы государственной безопасности уверен в победе доблестной азербайджанской армии в Отечественной борьбе за Карабах. Карабах - это Азербайджан! Победа за Азербайджаном!", - говорится в сообщении СГБ.

(Текст: Кямаля Сеидова.)