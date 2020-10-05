Хикмет Гаджиев: Азербайджан ожидает от Армении любых провокаций

БАКУ /Trend/ - Азербайджан ожидает от Армении любых провокаций.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, сделано предупреждение в связи с международными авиарейсами: "AZAL уже предупредил другие авиакомпании, чтобы они соблюдали инструкции безопасности. Международные авиакомпании широко используют воздушное пространство Азербайджана. Армения может совершить провокации в воздушном пространстве Азербайджана, поэтому наши партнеры проинформированы об этом".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова.)