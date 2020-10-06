Президент Ильхам Алиев: Турция обязательно должна участвовать в последующем мирном процессе

БАКУ/Trend/ - Мы даже готовы к тому, что если нам будут предоставлены даты вывода армянских вооруженных сил с наших земель, то тогда можно поработать над прекращением огня. Следует также отметить, что восстановление прекращения огня – не такой уж простой вопрос, потому что прекращение огня восстанавливается не в одностороннем порядке. В этот момент идут серьезные ожесточенные бои, обе стороны должны проинструктировать находящихся на местах солдат и офицеров. Кто-то будет соблюдать это, кто-то, может, и нет. То есть, это очень сложный процесс. Но если нам будет предоставлена дата вывода, то, естественно, мы дадим такую инструкцию. В таком случае, если к этому присоединятся сопредседатели Минской группы и другие страны, возможные страны, то прекращение огня будет восстановлено и, таким образом, бои могут быть прекращены.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу «TRT Haber».

«Турция – сильное государство, страна, обладающая большим потенциалом в мировом масштабе, наш сосед, сосед Армении, сосед Южного Кавказа. Поэтому, естественно, Турция должна быть активной в этих делах. Пользуясь случаем, хочу от своего имени и от имени азербайджанского народа выразить признательность всем нашим турецким братьям во главе с моим дорогим братом господином Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Поддержка, оказанная нам Турцией с первых часов, имеет особое значение. Это не только поддержка, оказанная своим братьям. Поэтому мы, весь азербайджанский народ, живем с чувством глубокой признательности за это. В то же время очень важно категорическое отношение Турции, чтобы бои не вышли на более широкую плоскость, так как Турция сказала: Мы находимся рядом с Азербайджаном и до конца будем рядом с ним. Азербайджан находится на верном пути, справедливость на стороне Азербайджана. Это стало предупреждением и многим другим акторам. Поэтому Турция обязательно должна участвовать в последующем мирном процессе. Естественно, мирный процесс начнется, война не может идти вечно, и чем раньше это случится, тем лучше. Наша цель заключается именно в этом, таким образом, в данном регионе может быть обеспечен долгосрочный устойчивый мир»,- сказал глава государства.