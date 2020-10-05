Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская армия освободила от оккупации несколько сел в Джабраильском районе

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская армия освободила от оккупации села Шихали Агалы, Сарыджалы и Мезре, а также ряд стратегических высот в Джабраильском районе.

Как передает Trend, об этом написал Президент Ильхам Алиев на своей странице в Twitter.

"Азербайджанская армия освободила от оккупации села Шихали Агалы, Сарыджалы и Мезре, а также ряд стратегических высот в Джабраильском районе. Героическая армия продолжает успешное наступление нашей героической армии продолжается. Карабах - это Азербайджан".