Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и России

БАКУ /Trend/ - Накануне состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и его российским коллегой Сергеем Лавровым.

Как сообщает Trend во вторник со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана, Сергей Лавров выразил обеспокоенность ростом напряженности в регионе. Была подчеркнута важность снятия напряженности и возвращения сторон армяно-азербайджанского конфликта к политическому диалогу.

Джейхун Байрамов проинформировал российского коллегу о том, что Армения целенаправленно обстреляла азербайджанское гражданское население и объекты инфраструктуры, Гянджу - второй по величине город страны, Мингячевир, а также другие густонаселенные города и села Азербайджана вдали от линии фронта. Он подчеркнул, что есть жертвы среди мирного населения. Отметив, что эти действия Армении являются серьезным нарушением международного гуманитарного права, глава МИД Азербайджана сказал, что Армения несет полную ответственность за сложившуюся ситуацию.

Отметим, что 4 октября ВС Армении произвели ракетный обстрел города Гянджа. В тот же день вооруженные силы Армении нанесли ракетный удар по промышленному городу Мингячевир. Кроме того, по районам Хызы и Абшерон были выпущены две ракеты средней дальности с дальностью полета 300 км.

Напомним, что 27 сентября около 06:00 вооруженные силы Армении, осуществив масштабные провокации, подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии вдоль всей линии фронта и населенные пункты страны, расположенные в прифронтовой зоне, из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного типа.

В целях пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности мирного населения командование азербайджанской армии приняло решение начать контрнаступательную операцию войск по всему фронту.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.