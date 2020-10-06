Парламент Азербайджана утвердил возвращение исторического названия Суговушан освобожденному от оккупации селу Мадагиз

БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис Азербайджана утвердил возвращение исторического названия Суговушан освобожденному от оккупации селу Мадагиз , сообщает во вторник Trend.

Отметим, что на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса обсуждался законопроект «О переименовании села Мадагиз Тертерского района Азербайджана в Суговушан».

В ходе обсуждений была высоко оценена эта историческая победа и выражена уверенность в полной победе азербайджанской армии. После обсуждений законопроект был принят по итогам голосования.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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