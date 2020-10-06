Закир Гасанов: В случае применения Арменией комплексов «Искандер» будут предприняты адекватные ответные действия

БАКУ /Trend/ - Сегодня под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова состоялось специальное служебное совещание, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство обороны.

В ходе совещания была проанализирована текущая ситуация в проводимой контрнаступательной операции и дано указание продолжить планомерное, целенаправленное и последовательное уничтожение вооруженных сил противника.

Министр обороны поручил войскам принять жизненно важные и необходимые меры на освобожденных территориях.

Закир Гасанов заявил, что в случае применения противником оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» будут предприняты адекватные ответные действия.

Министр приказал азербайджанской армии спланировать действия по нанесению ударов по военно-стратегической инфраструктуре на территории противника с применением имеющихся в арсенале видов вооружений, обладающих большой разрушительной силой.

(Текст: Кямаля Сеидова.)