Закир Гасанов: В случае применения Арменией комплексов «Искандер» будут предприняты адекватные ответные действия
БАКУ /Trend/ - Сегодня под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова состоялось специальное служебное совещание, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство обороны.
В ходе совещания была проанализирована текущая ситуация в проводимой контрнаступательной операции и дано указание продолжить планомерное, целенаправленное и последовательное уничтожение вооруженных сил противника.
Министр обороны поручил войскам принять жизненно важные и необходимые меры на освобожденных территориях.
Закир Гасанов заявил, что в случае применения противником оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» будут предприняты адекватные ответные действия.
Министр приказал азербайджанской армии спланировать действия по нанесению ударов по военно-стратегической инфраструктуре на территории противника с применением имеющихся в арсенале видов вооружений, обладающих большой разрушительной силой.
(Текст: Кямаля Сеидова.)