ВС Армении обстреляли школу и отделение полиции в Геранбое

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего утра вооруженные силы Армении с различных направлений подвергают ракетному и артиллерийскому обстрелу населенные пункты Азербайджана, в том числе в Геранбойском районе, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Генеральную прокуратуру Азербайджана.

"Сегодня около 6 часов утра в результате попадания снаряда на территорию поселка Ашагы Агджакенд был нанесен крупный ущерб административному зданию Ходжалинского РОП, многочисленным гражданским инфраструктурным объектам и жилым домам поселка, школе в селе Гарачинар", - говорится в сообщении.

Сотрудники прокуратуры проводят все необходимые следственные меры, возможные в боевых условиях.

(Текст: Кямаля Сеидова)