Снабжение войск азербайджанской армии, участвующих в боях, обеспечивается на высоком уровне — минобороны

БАКУ /Trend/ - Снабжение войск азербайджанской армии, участвующих в боях, обеспечивается на высоком уровне, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобороны.

По указанию Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева вопросы обеспечения и снабжения личного состава, участвующего в контртеррористических операциях решаются безотлагательно.

Обеспечение наших войск осуществляется соответствующим управлениями, службами и учреждениями в плановом порядке. Наши военнослужащие, военная техника и боевые средства, участвующие в боях, бесперебойно обеспечиваются продовольствием, одеждой, предметами быта, продуктами ежедневного потребления, оружием, боеприпасами и горюче-смазочными материалами 24 часа в сутки.

Никаких проблем и трудностей с материально-техническим обеспечением для проведения боевых действий нет. Все поставленные задачи, связанные со снабжением и поставками, выполняются своевременно.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)