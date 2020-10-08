Обстрелы Гянджи — явное преступление — бывший посол Ирана

БАКУ /Trend/ - Обстрел жилых массивов Азербайджана, города Гянджа — очевидное преступление, которое выходящее за рамки обычной войны.

Об этом в четверг сказал Trend экс-посол Ирана в Азербайджане Мохсун Пакайин.

По его словам, немыслимо вести войну, обстреливая города и территории с мирными жителями, объекты гражданской инфраструктуры. Для предотвращения таких преступлений генсеку ООН, Совбезу организации необходимо предпринимать решительные шаги.

"Официальные данные подтверждают, что в ходе боев в оккупированном Нагорном Карабахе, а также прилегающих семи районах, армяне обстреливают другие регионы Азербайджана, а также его мирное население.

Война в Нагорном Карабахе - своего рода испытание для Совбеза ООН. В свое время Совет принял четыре резолюции для урегулирования конфликта и вывода оккупационных войск Армении с территорий Азербайджана.

В сложившейся ситуации Совбез ООН должен задействовать легитимные механизмы для выполнения пунктов своих резолюций. В то же время в срочном порядке должны быть приняты меры по предотвращению атак на населенные пункты, пресечению военных преступлений", - подчеркнул Пакайин.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)