В результате обстрела ВС Армении убит 31, ранены 164 мирных азербайджанских жителя - Генпрокуратура Азербайджана

БАКУ /Trend/ - С 27 сентября по сегодняшний день в результате обстрела азербайджанских населенных пунктов со стороны ВС Армении погиб 31, ранены 164 мирных жителя, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Кроме того, в непригодное состояние пришли 142 гражданских объекта и 1054 жилых дома.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова.)