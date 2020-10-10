Лавров: Главы МИД РФ, Азербайджана и Армении приняли совместный документ по итогам консультаций

Главы МИД РФ, Азербайджана и Армении приняли совместный документ по итогам консультаций в Москве, сообщил Сергей Лавров, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Он заявил, что на переговорах в Москве по Нагорному Карабаху достигнута договоренность о прекращении огня с 12:00 10 октября. Параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно.