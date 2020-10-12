Отныне военные и политические условия диктует Азербайджан - депутат

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в последнем обращении к народу заявил, что азербайджанская армия освободила новые населенные пункты, уничтожила живую силу и технику армянских войск. Он подчеркнул, что больше нет линии сопротивления войск, и нет статус-кво. Статус-кво изменен, и отныне военные и политические условия диктует Азербайджан. Решительные и логичные ходы Президента Ильхама Алиева меняют геополитическую картину региона.

Об этом в понедельник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Бахтияр Алиев.

Глава комитета отметил, что успешные операции азербайджанской армии, отвечающей на военную агрессию Армении, разгромили армянский миф, показав, что Азербайджан – государство, способное освободить свои территории: «Никто не может говорить с нами на языке диктата и условий, и сломить нашу волю. Азербайджан хочет мира, а для этого есть один единственный путь – все оккупационные военные соединения должны быть выведены с территорий Азербайджана, и территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена. Переселенцы должны быть возвращены в свои дома. Если граждане Азербайджана армянского происхождения хотят совместного проживания с нами, то никаких преград нет, но только на основании норм международного права и Конституции Азербайджана." Президент Ильхам Алиев заявил, что это последний шанс для режима военно-политической хунты Армении, что главы МИД Армении и Азербайджана договорились о гуманитарном режиме прекращения огня, и другие возможности создаваться не будут.

Бахтияр Алиев подчеркнул, что в ходе последних контрнаступательных операций, начатых против военных провокаций Армении, Президент Ильхам Алиев продемонстрировал непоколебимую политическую волю, решимость, принципиальность, и, несмотря на давление государств-пособников Армении и больших сил, решительно защитил национальные интересы Азербайджана: «Вновь было доказано, что для Президента Ильхама Алиева превыше всего национальные интересы Азербайджана. Теперь те, кто выдвинул это требование, и Армения пусть начинают выполнять требования 4 резолюций СБ ООН, в противном случае азербайджанская армия до конца выполнит свою миссию».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)