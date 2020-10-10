Достигнутый в Москве режим прекращения огня не означает мир, а носит гуманитарный характер - Хикмет Гаджиев (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Статус-кво изменен, никто не может ставить условия Азербайджану.

Об этом на сегодняшнем брифинге в МИД сказал помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, сообщает в субботу Trend.

Он отметил, что военные операции нанесли большой ущерб экономике Армении. До этого Армения говорила на языке диктата, ставила условия.

«Режим прекращения огня – это не мир, и достигнутый в Москве режим прекращения огня носит гуманитарный характер. Армяне умоляли о гуманитарном режиме прекращения огня. Наши усилия в военной и дипломатической сферах будут продолжены. Дальнейшая деятельность должна вестись на основе специфических деталей, Минская группа должна предпринять конкретные шаги по выводу армянских войск с азербайджанских территорий», - сказал Гаджиев.

Он добавил, что Азербайджан не предъявляет территориальных претензий ни одному государству, и территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)