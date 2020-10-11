Президент Ильхам Алиев: Турция должна и будет играть важную роль в деле урегулирования нагорно-карабахского конфликта

БАКУ/Trend/ -Турция должна и будет играть важную роль в деле урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу РБК России 10 октября.

«Я недавно в одном из интервью говорил, что Минская группа была сформирована много лет назад - в 1992 году, при совершенно других геополитических реалиях. И если бы сегодня мы формировали контактную группу посредников, состав был бы другой. Состав должен отражать намерения и пожелания сторон конфликта. А состав Минской группы он практически его не отражает. Состав новой контактной группы или же какой-то рабочей группы, не важно как назвать, должен отражать существующий баланс сил в регионе, существующие интересы стран региона и должен быть нацелен на результат. Иначе какой в этом смысл? Никакого в этом смысла нет. Если мы хотим решить конфликт, то он должен быть решен в рамках нового формата. Смотрите сколько новых форматов сотрудничества - трехстороннего, четырехстороннего - было создано за последнее время для согласования позиций стран по многим горячим точкам. Ведь они же создаются сейчас, они же не на основе каких-то догм создаются, на основе реального расклада сил. Поэтому, безусловно, здесь не может быть никаких сомнений, что Турция должна и будет играть важную роль в деле урегулирования конфликта. В какой форме - юридический или де-факто - это уже вопрос технический», - сказал глава государства.